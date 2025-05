Víctimas de Koriun regresan sin dinero y con promesas del gobierno

Aunque el gobierno confirmó que usará fondos públicos para reembolsar a los socios, no ha definido de forma oficial el procedimiento a seguir.

Los inversionistas ahora descubren que Koriun no llevaba registros contables adecuados ni documentación formal de los contratos. “Cada vez que venía a retirar mis ganancias, había dinero regado por todos lados, lo metían en sacos, no había ni computadoras, pero como pagaban puntual, no me importaba”, contó uno de los afectados. Ahora los afectados resguardan cuidadosamente los contratos y recibos como única evidencia.

Un comunicado del 13 de mayo, emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, reveló que los listados de socios entregados por Iván Velásquez suman apenas 13,087 personas entre Choloma, Tocoa y Danlí. “No se tiene certeza del monto adeudado debido a que no existe confiabilidad en sus sistemas de información”, señala el documento.