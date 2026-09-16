Enfermeras ponen plazo a la Sesal y amenazan con paro nacional la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras.- La situación laboral del personal de enfermería en Honduras podría derivar en un paro nacional la próxima semana, luego de que el gremio advirtiera que retomará las asambleas informativas si la Secretaría de Salud (Sesal) no presenta respuestas concretas sobre la recontratación o el concurso interno de plazas para enfermeros.
En este sentido, la presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería, Julia Benítez, informó que el gremio mantiene conversaciones con las autoridades de Salud y espera avances durante una mesa técnica que se instalará el próximo viernes 18 de septiembre.
Las enfermeras exigen una solución para los profesionales que permanecen bajo contratos interinos, así como el cumplimiento de compromisos relacionados con nuevas contrataciones y recontrataciones.
Situación actual
Benítez señaló que alrededor de 480 enfermeras y enfermeros permanecen bajo la modalidad de contrato interino; a la espera de definir su situación laboral dentro del sistema sanitario público.
Asimismo, señaló que existen 90 enfermeros que no fueron recontratados y que en los últimos dos días se sumaron alrededor de nueve casos más.
Posibles medidas
De acuerdo con la dirigente, las asambleas informativas fueron suspendidas anteriormente debido al compromiso de la Sesal de avanzar mediante el diálogo y establecer acuerdos sobre las diferentes demandas del gremio.
“Nosotros suspendimos las asambleas informativas porque existe una promesa de la Secretaría de Salud de llegar a acuerdos”, dijo la dirigente gremial.
Sin embargo, advirtió que si después de la reunión del viernes no existen respuestas concretas, los presidentes de los capítulos de las asociaciones de enfermería serán convocados para definir las medidas que adoptarán.
“De no haber ninguna respuesta, sí estaríamos convocando asambleas para tomar decisiones”, expresó Benítez.
Ante este escenario, el gremio no descarta un paro de labores a nivel nacional durante la próxima semana, aunque la decisión dependerá de los acuerdos y avances que se alcancen con las autoridades de Salud.