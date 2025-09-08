Enfermeras auxiliares en protesta piden apoyo al Colegio Médico y denuncian amenazas

Tegucigalpa, Honduras.- Las enfermeras auxiliares iniciaron su segunda semana de protestas, exigiendo a las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) que les cumplan con los acuerdos que firmaron meses atrás. A pesar de que el paro de labores ya suma ocho días, desde la Sesal no hay una respuesta para encontrar una salida a la crisis que está afectando a los pobladores que usan el servicio de salud público. Ante eso, la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Honduras (ANEEAH) pidió de la solidaridad y del acompañamiento al Colegio Médico de Honduras (CMH).

Mediante una solicitud escrita, la ANEEAH expone cómo han sido tratados por las autoridades sanitarias, por lo que piden de su apoyo. "Acudimos ante ustedes para solicitarles muy respetuosamente su solidaridad en esta causa justa y hasta su acompañamiento de nuestras acciones militantes, ya que las relaciones con el patrono están irremediablemente rotas", señala el escrito.

Denuncian amenazas

La asociación indica que como gremio han sido pisoteados, insultados y hasta amenazados por parte de las autoridades de Salud, quienes buscan agudizar la crisis llamando a colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) para confrontarlos. "Nuestras autoridades se han dedicado a convocar a colectivos del partido de Gobierno los ingresan a las instalaciones de los hospitales y confrontarlos con nuestras compañeras, lo que podría desencadenar situaciones de violencia física en contra de mujeres indefensas que después todos podríamos lamentar", denunció.

En respuesta a la solicitud, Samuel Santos, presidente del CMH manifestó que las enfermeras tienen el apoyo del colegio. "Nuestro apoyo lo han tenido permanentemente, somos médicos que trabajamos en primera línea con los pacientes y sabemos del trabajo que ellas hacen y no entendemos que haya esa distinción de salarios", dijo. Agregó que la solución al conflicto debe ser mediante el diálogo entre las partes y dejar las posiciones políticas sectarias y electorales.

Asimismo, recomendó que se debe dar el 12% del presupuesto general de la república al sector salud para evitar estos problemas en el sistema sanitario. Por su parte, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) y médico del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) Carlos Umaña hizo un llamado a la presidenta Xiomara Castro a intervenir en la crisis que está afectando a los más vulnerables. Umaña apuntó que el conflicto se agudiza y son los pacientes que más sufren, ya que los médicos no pueden completar los tratamientos de los pacientes. "Le solicito respetuosamente intervención directa suya, ya que el diálogo está roto. Demasiada tensión, lenguaje no apropiado hace sumamente difícil progresar a algún arreglo sin su intervención directa", dijo el médico en un mensaje destinado a la presidenta Castro a través de su cuenta de X.

Protestas

Las movilizaciones del gremio se intensificaron este lunes al protestar en diferentes puntos del país, paralizando el tráfico vehicular en algunas ciudades. En Tegucigalpa, el personal de enfermería que lleva ocho días en protesta marchó por el bulevar Suyapa hasta llegar al centro de salud Alonso Suazo. En Danlí, El Paraíso un grupo se movilizó en la entrada de la ciudad, impidiendo el paso de vehículos al municipio; las mismas acciones se vieron en Olancho, Atlántida, Valle, Intibucá, Copán y otros departamentos.