Protesta de enfermeras auxiliares desencadena caos en bulevar Suyapa y Centroamérica

Personal de enfermería auxiliar salió nuevamente a las calles este lunes para exigir mejoras salariales, pago de sueldos atrasados y mayor contratación de personal. La protesta incluyó la toma del bulevar Suyapa frente al centro de salud Alonso Suazo, lo que generó largas filas y fuerte congestionamiento vehicular en la zona.
El grupo de enfermeras se apostó en el inicio del bulevar Suyapa desde primeras horas de este lunes 8 de septiembre.
Las enfermeras auxiliares demandan desde hace varios días mejores laborales, sin embargo, no han sido escuchadas en sus demandas por las autoridades de Salud.
Ante la negativa de las máximas autoridades a atender su demanda, el gremio de enfermeras pidió formalmente a la presidenta Xiomara Castro la intervención de la ministra de la Presidencia, Sarahí Cerna, para lograr acuerdos que pongan fin a la crisis.
La toma ocurre luego de las advertencias de las autoridades sanitarias de aplicar sanciones administrativas, despidos y reemplazar a las enfermeras.
"Señora ministra, no juegue con nosotros, cumpla las actas firmadas", se lee en la bata de una enfermera durante la protesta.
Las enfermeras manifestaron que están abiertos a buscar los espacios de diálogo que permitan una solución definitiva a la crisis que actualmente se vive en el sistema sanitario hondureño, pero hasta el momento no obtienen respuesta.
Desde la Secretaría de Salud no hay respuesta o un llamado para sentarse a negociar y lograr acuerdos que pongan fin al problema.
La toma del bulevar Suyapa esta mañana ha generado un congestionamiento vial en las calles adyacentes.
El bulevar Suyapa se vio colapsado principalmente en cercanías a la zona donde se encuentran las enfermeras auxiliares en protesta.
Asimismo, el bulevar Centroamérica se vio afectado con largas filas de vehículos al no haber paso por varias horas a la altura del centro de Salud Alonso Suazo.
Las largas filas se prolongaron hasta el bulevar Centroamérica debido a que no hay paso en el bulevar Suyapa en ambos carriles.