Candidato liberal al DC plantea impulsar a emprendedores ante crisis laboral

Tegucigalpa, Honduras. El candidato a alcalde del Partido Liberal por el Distrito Central, Eliseo Castro, presentó su propuesta de campaña centrada en el apoyo al emprendedurismo como herramienta para combatir la pobreza y el desempleo en la capital.

“Quiero mandarle un mensaje a toda la sociedad capitalina: vamos a apoyar en el emprendedurismo. Esto es lo que vamos a potenciar para convertir a los microempresarios en pequeños y grandes empresarios, que más tarde nos ayudarán a generar empleo y riqueza en beneficio del país”, afirmó Castro.

El aspirante a la Alcaldía Municipal del Distrito Central señaló que alrededor de 200,000 capitalinos carecen de una plaza de trabajo, lo que, a su criterio, responde a la falta de políticas públicas para generar oportunidades.

“Hay un gran sector de la población que sufre pobreza a través de la falta de empleo, porque nuestras autoridades no se han preocupado por darle algo que hacer a nuestra gente”, expresó.

Castro destacó que contará con el respaldo de Salvador Nasralla, en caso de ser electo presidente, con quien espera implementar programas de estímulo económico que fortalezcan a los emprendedores locales y fomenten la creación de nuevos puestos de trabajo.