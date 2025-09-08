  1. Inicio
  2. · Honduras

Candidato liberal al DC plantea impulsar a emprendedores ante crisis laboral

Castro presentó una propuesta para reducir el desempleo en Tegucigalpa mediante programas de apoyo a emprendedores

  • 08 de septiembre de 2025 a las 17:02
Candidato liberal al DC plantea impulsar a emprendedores ante crisis laboral

Eliseo Castro junto a emprendedores durante un recorrido por los barrios de la capital.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. El candidato a alcalde del Partido Liberal por el Distrito Central, Eliseo Castro, presentó su propuesta de campaña centrada en el apoyo al emprendedurismo como herramienta para combatir la pobreza y el desempleo en la capital.

“Quiero mandarle un mensaje a toda la sociedad capitalina: vamos a apoyar en el emprendedurismo. Esto es lo que vamos a potenciar para convertir a los microempresarios en pequeños y grandes empresarios, que más tarde nos ayudarán a generar empleo y riqueza en beneficio del país”, afirmó Castro.

El aspirante a la Alcaldía Municipal del Distrito Central señaló que alrededor de 200,000 capitalinos carecen de una plaza de trabajo, lo que, a su criterio, responde a la falta de políticas públicas para generar oportunidades.

“Hay un gran sector de la población que sufre pobreza a través de la falta de empleo, porque nuestras autoridades no se han preocupado por darle algo que hacer a nuestra gente”, expresó.

Castro destacó que contará con el respaldo de Salvador Nasralla, en caso de ser electo presidente, con quien espera implementar programas de estímulo económico que fortalezcan a los emprendedores locales y fomenten la creación de nuevos puestos de trabajo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Fernando Maldonado
Fernando Maldonado
Periodista

Periodista con 14 años de experiencia, ocho de ellos en EL HERALDO, especializado en temas de seguridad, narcotráfico y lucha contra la corrupción. Desde 2022, editor de Prensa General. Es especialista en periodismo judicial.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias