Eliseo Castro propone generar empleo para capitalinos ante crisis migratoria

“El TPS, como lo dicen sus siglas, es el estatus de protección temporal que brinda una cobertura de uno o dos años, dependiendo de las leyes migratorias estadounidenses. Aunque en el pasado se ha renovado constantemente para los ciudadanos hondureños, hoy lamentablemente no está siendo cubierto”, expresó Castro en declaraciones recientes.

El candidato liberal manifestó su preocupación ante la posibilidad de un retorno masivo de compatriotas protegidos por el TPS, ya que —según él— el país no cuenta con la capacidad económica ni de empleo para integrarlos.

“Recibirlos con los brazos abiertos es un gesto noble, pero no basta si se hace con las manos vacías. En Honduras no hay generación de empleo ni siquiera para los dos millones de personas que actualmente no tienen una plaza laboral”, subrayó.

Castro señaló que esta situación es consecuencia de “errores cometidos en el pasado” y que ahora empiezan a repercutir con más fuerza en la economía y el desempleo nacional.

En cuanto a sus propuestas para la capital, el aspirante liberal indicó que, de ganar las elecciones el próximo 30 de noviembre, buscará incentivar la inversión nacional y extranjera para instalar parques industriales y maquilas en el Distrito Central.

“Tenemos más de 200 mil capitalinos sin trabajo. Por eso proponemos soluciones reales, viables y creíbles, que ayuden a generar empleo y a combatir la pobreza que afecta a una gran parte de la población”, declaró