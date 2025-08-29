Eliseo Castro promete transparencia y obras en la capital hondureña

Tegucigalpa, Honduras.-El candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Liberal, Eliseo Castro, afirmó que una de sus principales premisas será la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia en el manejo de los recursos municipales.

“Sabemos que ha existido una importante dosis de corrupción durante estos gobiernos, pero vamos tras la transparencia, la lealtad con el pueblo que paga impuestos y el compromiso con los ciudadanos, a quienes hay que devolverles en obras”, expresó Castro.

El aspirante a la Alcaldía recorrió la colonia Nueva Capital y otras zonas aledañas, donde denunció el deterioro de las principales calles.

“Esto no debe continuar así en la capital, la ciudad más importante del país”, subrayó.

Señaló que los impuestos deben verse reflejados en obras que beneficien a la población y aseguró que su plan de gobierno estará enfocado en mejorar la infraestructura vial, así como en garantizar el uso responsable de los fondos municipales.

El jueves, como parte de su ruta por barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela, Castro recorrió la colonia Nueva Capital y sectores aledaños del Distrito 8.

En la visita participó también la fórmula presidencial de Salvador Nasralla e Iroshka Elvir, así como el coordinador distrital Rashid Mejía, quienes acompañaron el encuentro con vecinos.

Durante la jornada, los líderes coincidieron en la urgencia de atender el deterioro vial de la zona y en la necesidad de devolver a la ciudadanía la confianza en la administración municipal.