Castro propone modernizar canchas y fortalecer servicios municipales

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Liberal, Eliseo Castro, aseguró que su plan de trabajo estará enfocado en la recuperación de espacios públicos y la modernización de canchas deportivas, como parte de su proyecto de gobierno local.

Durante una caminata en el distrito 4, que comprende las colonias Reparto, Marichal y el Mercado San Pablo, acompañado por el aspirante presidencial Salvador Nasralla, Castro afirmó que la juventud de la capital necesita instalaciones adecuadas para practicar deporte.

“Las canchas de tierra deben transformarse en espacios pavimentados y modernos. Una administración municipal responsable debe invertir en infraestructura deportiva para niños, jóvenes y ligas mayores”, señaló.

Además de las mejoras en el deporte, Castro adelantó que su propuesta incluye iniciativas en salud, educación y generación de empleo, respondiendo a problemas que, según dijo, el gobierno central ha descuidado.

“La municipalidad no debe esperar todo del gobierno central. Debemos asumir un rol activo en atender prioridades de la sociedad como salud, educación y oportunidades de trabajo”, subrayó.

El aspirante liberal agradeció el respaldo de vecinos durante la actividad y destacó que su candidatura suma apoyo no solo de militantes del partido, sino también de ciudadanos independientes y simpatizantes de otras fuerzas políticas.

“Ese respaldo nos compromete a trabajar con responsabilidad por la capital”, expresó Castro.

Por su parte, Salvador Nasralla respaldó la propuesta de Castro y reiteró que su alianza representa la posibilidad de “un país digno y sin corrupción”.