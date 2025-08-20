Eliseo Castro: “Las obras inconclusas afectan a la capital y a los ciudadanos”

Tegucigalpa, Honduras.-El candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Liberal, Eliseo Castro, expresó su preocupación por la falta de conclusión en varias obras públicas ejecutadas por la Alcaldía de Tegucigalpa, señalando que estos retrasos generan frustración y riesgos para los capitalinos.

“El tema de las obras públicas me ubica no como candidato, sino como ciudadano. Todos los capitalinos debemos coincidir en que cualquier alcalde, sin importar su partido, debe tener éxito y cumplir en tiempo y forma, porque en esas obras va el dinero de nuestros impuestos y también los sueños de la gente”, manifestó.

Castro criticó que múltiples proyectos viales se encuentren inconclusos y advirtió que las demoras no solo afectan la movilidad y la infraestructura, sino también la seguridad de los habitantes.

“El argumento de que no hay dinero ya no es válido; los problemas administrativos y las deudas con las constructoras han paralizado proyectos que ponen en riesgo a los ciudadanos y producen accidentes”, señaló.

El aspirante liberal recalcó que la responsabilidad recae en las autoridades municipales.

“El desarrollador de una obra es el alcalde y su administración. No son las constructoras ni los operarios quienes fallan, sino quienes financian y dirigen el proyecto. El pueblo no debe pagar por esas ineficiencias; las obras deben concluirse en el plazo estipulado”, puntualizó.