Embajador de Francia explica por qué ayudó a Ana Paola Hall ante intento de captura

Tegucigalpa, Honduras.- Cédric Prieto, embajador de Francia en Honduras, explicó los motivos por los cuales ayudó a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, hospendándola en su residencia ante un requerimiento fiscal que el Ministerio Público (MP) emitió a inicios de enero contra ella. El 22 de enero, Hall compartió una carta de agradecimiento al diplomático por haberle ayudado durante un proceso donde el oficialismo intentó aprehenderla el 11 de diciembre.

Ya instalada, Ana Paola Hall laboró por más de un mes sesionando de forma virtual y brindando las declaratorias en la residencia del plenipotenciario, un lugar considerado territorio extranjero bajo la protección de la Convención de Viena. “Todo se originó desde el 11 de diciembre pasado cuando hubo este requerimiento fiscal en contra de las consejeras, yo estaba en San Pedro Sula y me enteré que la señora presidenta estaba en su coche buscando un lugar seguro, no dudé ni un segundo y proponerle que fuese a mi residencia esa noche”, inició diciendo en TN5. Continuó explicando: “Yo pensé que era un poco de mi deber y mi responsabilidad, pensé después en las consecuencias y fue algo espontáneo. Posteriormente, medí las consecuencias posibles”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Pese a los riesgos, Cédric Prieto estableció que debía ayudar a la consejera en pro de la democracia en Honduras. “Es una decisión que llevaba riesgos personales, riesgo de imagen para esta Embajada que siempre tuvo relaciones buenas con los diferentes gobiernos hondureños y no hemos tenido en la historia ningún conflicto con los gobiernos de Honduras. Por eso estamos aquí ya que somos un país amigo y compartimos principios como el respeto a la democracia y el respeto a la institucionalidad”.

Acotó que era importante “respetar el principio de la no injerencia, pero es importante mencionar que en este caso no hubo injerencia ya que fue un gesto humanitario basado en principios de derechos humanos para proteger a una representante de esta democracia de Honduras”. En cuanto a las explicaciones que brindó a su gobierno porque, en primera instancia, fue una decisión unilateral, declar: “Recibí el apoyo de mi Ministerio y expliqué un poco el contexto con los avisos y recomendaciones de la Misión de Observación Electoral Europea que estaba en Honduras, en base a esto y también de la OEA. Expliqué que era importante hacer un gesto de apoyo a favor de la democracia en Hondura y por eso tuve esa iniciativa sin consultar primero, pero después sí y que la consejera Ana Paola Hall pudiera cumplir con sus funciones”.