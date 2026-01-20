Cossette López a Libre: “Quisieron montar un fraude muy sofisticado”

La consejera dijo que los colectivos de Libre estarán en las calles ante la elección de la directiva del Congreso Nacional (CN) y deben estar alerta.

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la entrega de credenciales en el Partido Nacional , la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) , Cossette López , afirmó que Libertad y Refundación (Libre) buscaba montar un fraude en las elecciones generales.

Sin embargo, a criterio de López, es mejor que estén en las calles y no en Casa Presidencial.

“Los preferimos en las calles que en Casa de Gobierno. Con lo del Congreso Nacional que se está haciendo una lucha fuerte, ellos estarán en las calles, pero va a retornar el imperio del orden y de la legalidad. No más un Congreso a las patadas, no más persecución política y que no vengan a hacerse las víctimas porque a mí nunca se me va a olvidar todo lo que me han hecho y les han hecho. Les encanta hacerse las víctimas”, declaró.

López afirmó que “no ha cometido una sola ilegalidad por la cual tengan que agachar la cabeza” y afirmó que Libre estaba planificando robarse los comicios.

“Quisieron montar un fraude muy sofisticado porque hay quienes no se atreven a decirlo con todo lo que han estado haciendo después del 30 de noviembre y es que estaban queriendo montar el fraude más sofisticado que he visto en mi vida. No es el dos votos, no es el de un acta ni el de una urna, es el de toda una elección y se querían robar un país entero” acotó.