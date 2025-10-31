Nasry Asfura: "Un presidente debe ser aliado de la empresa privada"

Tegucigalpa, Honduras.- Entre las características que debe de tener un presidente hondureño es ser aliado de la empresa privada que permita crear oportunidades para la población. Esa es la percepción que planteó Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional en el evento Honduras Conversa 2025.

"Un presidente debe de ser un aliado de la empresa privada para generar oportunidades, la seguridad jurídica y el tema de la tramitología que es tan importante tener esa agilidad como gobierno para poder a la mayor brevedad posible generar empleos", manifestó. El político consideró que "es generando empleo como vamos a ayudar que esos índices de inseguridad bajen; no es con cárcel, no es con garrote, es con oportunidades de empleo para la gente". Por cuatro días se desarrolló este evento en una universidad privada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los conversatorios se realizaron para fomentar la transparencia, participación ciudadana y el intercambio de ideas que fortalezcan la democracia. La metodología del espacio de diálogo consistió en rondas de tres preguntas en bloques sobre: prosperidad económica; seguridad ciudadana y derechos humanos; estado de derecho e institucionalidad; salud y educación.

De los cinco candidatos a la presidencia de la República participaron en representación del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Nelson Ávila al igual que Salvador Nasralla, aspirante del Partido Liberal. Además, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, disertó en el referido evento.

Proposiciones

Asfura aseguró que "tenemos que cuidar los fondos públicos e invertirlos. Las instituticiones del Estado tenemos que reducirlas, unirlas, cerrarlas, enfocar el dinero en las necesidades de la gente". La seguridad alimentaria en el territorio hondureño no es negociable, por lo que se debe de volver al campo, indicó.