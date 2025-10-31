FF AA pasaron a disposición del CNE sin protocolo y bajo tensión entre instituciones

Tegucigalpa, Honduras.- El 30 de octubre, la presidenta Xiomara Castro informó en sus redes sociales que las Fuerzas Armadas pasaban a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones generales del 30 de noviembre. Sin embargo, en esta ocasión no se realizó el acostumbrado protocolo de traspaso de mando, registrado en ocasiones anteriores.

Una fuente de EL HERALDO Plus señaló que debido a las malas relaciones que mantiene el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, con las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), no se realizó el acto de ceremonia oficial del paso a disposición. Desde el jueves anterior, las FF AA pasaron a disposición del CNE, como lo establece el artículo 272 de la Constitución de la República, y generalmente se realiza una ceremonia, donde asiste el alto mando militar y las máximas autoridades del CNE. "No fue como en otros procesos, donde se realiza la ceremonia para hacer oficial el compromiso, en este momento el jefe del Estado Mayor solo dio la orden de que los efectivos asignados al CNE se pusieron la garra (un listón) en el uniforme para que se distinga que ya están bajo las disposiciones del Consejo", afirmó la fuente.

Por ejemplo, el 8 de febrero de 2025, 30 días antes de las elecciones primarias, se registró una ceremonia en la cual Hernández le apretó la mano a la consejera presidenta Cossette López, quien pidió que fueran guardianes de la paz y no protagonistas de la confrontación.

"En mi carácter de Presidenta de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas, y en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley Electoral, ordeno que, a partir de esta fecha, las Fuerzas Armadas pasan a disposición del Consejo Nacional Electoral", indicó la presidenta Xiomara Castro el 30 de octubre.

El traspaso de mando tiene que garantizar "la seguridad, vigilancia, custodia y transporte del material electoral, antes, durante y después de celebradas las elecciones; aseguramiento de la transmisión y resguardo de las actas de resultados", acotó la mandataria. Sobre este último punto de asegurar "la transmisión y resguardo de las actas de resultados", diversos sectores se manifestaron en contra.