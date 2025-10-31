Misión de observación electoral de la UE se reúne con los candidatos presidenciales de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- A un mes de las elecciones generales, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) sostuvo encuentros con los cinco candidatos presidenciales hondureños para conocer su visión sobre el proceso electoral que se celebrará el 30 de noviembre.

Durante la semana, los observadores europeos visitaron las sedes de los principales partidos políticos. El martes se reunieron con Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal de Honduras (PLH); Rixi Moncada, aspirante del Partido Libertad y Refundación (Libre); y Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional de Honduras (PNH).

El miércoles, la misión dialogó con Mario "Chano" Rivera Callejas, del Partido Demócrata Cristiano (DC), y el jueves concluyó el ciclo de conversaciones con Nelson Ávila, candidato del Partido Innovación y Unidad–Social Demócrata (PINU-SD).

Como parte de su agenda, la MOE-UE también sostuvo encuentros con representantes del Registro Nacional de las Personas (RNP), donde abordaron temas relacionados con el censo electoral y la emisión del Documento Nacional de Identificación (DNI).