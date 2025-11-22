EE UU muestra preocupación por comisión permanente e integridad en elecciones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, dijo estar preocupado por la integridad de las elecciones generales en Honduras y la conformación de la comisión permanente en el Congreso Nacional (CN). El funcionario aseguró que EE UU está siguiendo de cerca la situación en Honduras y mencionó que se comunicó con empresarios en el país.

Mediante su cuenta de X, Landau precisó que "hablé con representantes clave del sector empresarial hondureño y, para mi consternación, todos expresaron su profunda preocupación por la integridad de las próximas elecciones del 30 de noviembre". El subsecretario de Estado apuntó que la situación en el Consejo Nacional Electoral (CNE) es preocupante ante los ataques que reciben consejeros como Cossette López.

"Los miembros del Consejo Nacional Electoral, encargado de organizar las elecciones, contar los votos y certificar al ganador, han sido objeto de intimidación y acoso". En relación a la conformación de una comisión permanente por parte de Luis Redondo, cuestionó: "El Congreso, que podría ser llamado a declarar al ganador en caso de que el Consejo no pueda hacerlo, ha sido reemplazado por una "Comisión Permanente" de nueve miembros, que obviamente carece de legitimidad para abordar asuntos tan trascendentales".