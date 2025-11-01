¿Qué atribuciones tiene la comisión permanente, según la Constitución de la República?

Tegucigalpa, Honduras.-En la Constitución de la República se encuentran contempladas cuáles son las atribuciones que tiene la comisión permanente instalada en un madrugón en el Congreso Nacional. Estas están detalladas en los artículos 207 y 208. El primero señala que la Junta Directiva del Congreso Nacional, antes de clausurar sus sesiones, designará, de su seno, nueve (9) miembros propietarios y sus respectivos suplentes, quienes formarán la comisión permanente en receso del Congreso Nacional.

Mientras que en el artículo 208 están detalladas las 15 funciones que tiene la comisión permanente: ARTÍCULO 208.- Son atribuciones de la comisión permanente: 1. Emitir su Reglamento Interior; Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. 2. Emitir dictamen y llenar los otros trámites en los negocios que hubieren quedado pendientes, para que puedan ser considerados en la subsiguiente legislatura; 3. Preparar para someter a la consideración del Congreso Nacional los proyectos de reformas a las leyes que a su juicio demanden las necesidades del país; 4. Recibir del Poder Ejecutivo los decretos emitidos en los últimos diez días de sesiones del Congreso Nacional, debidamente sancionados; 5. Recibir las denuncias de violación a esta Constitución;