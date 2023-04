Dirigentes y la base creen que Partido Liberal debe seguir en oposición

“La mejor decisión que puede tomar el Partido Liberal es mantener una oposición, mantenerse como uno de los principales partidos de oposición en el Congreso y no hacer o formalizar ese cogobierno con Libre”, explicó Selma Estrada, dirigente liberal.

De su lado, Nahúm Cálix, alcalde de Marcovia y presidente de la Asociación de Alcaldes del PL, aseveró que la mayoría de ellos se manifestaron en contra de un cogobierno con Libre ya que, aseguró, el pueblo votó por Libre y el PL no fue parte de ninguna alianza para llegar al poder.

“Nosotros no estamos para eso, no tenemos necesidad de ir a meternos a un problema de esa naturaleza”, expresó Cálix.Sobre el mismo particular, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, enfatizó: “Libre no va a mejorar la gobernabilidad con una alianza con los liberales, Mel tiene peleando al PL sin haberles ofrecido nada”.