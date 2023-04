Tomás Zambrano: “Libre está buscando alianza con los liberales para luego culparlos de sus fracasos”

“El gobierno de Libre está a la deriva, está sin brújula, está sin planificación, no tiene dirección y le ha fallado a Honduras. Cualquier grupo político que haga alianza con Libre es para culparlo de los desaciertos y fracasos del gobierno”, manifestó Zambrano.

“Las alianzas, pactos y compromisos Libre no los cumple, no los respeta. El mejor hecho es el de la elección del 2021, sin Salvador Nasralla jamás nos ganaban la elección, sin él hoy no estuvieran en la presidencia y hoy que están en el poder a Nasralla le han dado una patada en el trasero, le incumplieron el pacto que firmaron antes de la elección”, señaló.

“Vamos a ver que decisión toma el Partido Liberal, es muy propia, es muy partidaria, nosotros no nos vamos a pronunciar sobre la decisión pero lo que puedo decir es que este barco de Libre está a deriva y solo un loco se puede subir a un barco que va a naufragar”, agregó.

Zambrano también calificó que cualquier tipo de alianza con Libre “son confites en el infierno” y que va encaminada a ser incumplida por el actual partido de gobierno.