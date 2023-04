Libre busca alianza con liberales para aprobar Ley de Justicia Tributaria

A juicio del empresario, la Ley de Justicia Tributaria, “tiene nombre y es pues tal como ha sido señalada por los mismos funcionarios del gobierno y la propaganda que tienen, es que los ricos no pagan impuestos y los pobres son los que pagan, entonces hay que revertir esa situación y eso es una situación que si alguien hizo dinero pero estaba dentro de la ley, eso no es culpa de él y si eso no quieren que suceda pues que cambien la ley y si han abusado que lo sancionen, pero no puede ser una norma general”.

Dijo que esta legislación, que está siendo socializada, le da al Servicio de Administración de Rentas (SAR) un poder que, en algún momento, sería superior a los demás poderes del Estado.