“Un barco que se está hundiendo”: Advierten al Partido Liberal de no unirse con Libre

Para el congresista liberal Marlon Lara, estos acuerdos no serán concretos y desveló que Libre está desesperado y es un barco en hundimiento por un mal gobierno.

“Como Libre no ha podido cumplirle al pueblo hondureño, hoy que se ha quedado solo y no tiene más que 50 diputados en el Congreso Nacional, quiere invitar al PLH a su destrucción. No vamos a hacer co-gobierno con un Partido que no le ha cumplido ni a su militancia”, manifestó en Hoy Mismo.

“Libre está en un momento de desesperación, quién se va a subir a un barco que se está hundiendo”.