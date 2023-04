Yani Rosenthal: “No podemos hacer cogobierno -con Libre- sin una oferta clara”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de sostener una reunión junto a alcaldes, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal, manifestó que dicha institución no puede establecer un cogobierno con Libertad y Refundación (Libre) mientras no exista una oferta clara.

Tras analizar la situación con sus correligionarios, el titular del partido de la estrella rojo, blanco, rojo, indicó que hasta el momento no han recibido ninguna propuesta de parte del oficialismo y adelantó que el proceso de socializar un posible acuerdo con el resto de la base liberal podría durar más de una semana.

“La mayoría de los alcaldes hoy expresaron que no podemos opinar mientras no se tenga una oferta clara, porque lo que ha ocurrido es que no tenemos la oferta de Libre. Hay que tener cuidado, por eso es que estoy haciendo el proceso de socialización para evitar que ocurra una división dentro del partido”, comenzó explicando Rosenthal.