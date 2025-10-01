  1. Inicio
Horarios de atención en el Hospital Escuela durante Semana Morazánica 2025

El Hospital Escuela dio a conocer las fechas y horarios de atención durante el feriado de la Semana Morazánica de 2025. Conozca todos los detalles

  • 01 de octubre de 2025 a las 16:51
El Hospital Escuela es uno de los principales centros asistenciales del país. Habrá labores durante el feriado en horario especial.

 Foto: Archivo/ EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela anunció los horarios de atención que tendrá durante la Semana Morazánica de 2025 y cuáles son los servicios que estarán disponibles durante estas fechas de feriado.

El lunes 29 y martes 30 de septiembre el centro hospitalario estuvo operando con normalidad, brindando atención en consulta externa, admisión y otros servicios de salud.

¿Qué días tendrán libre los estudiantes en esta Semana Morazánica 2025?

No obstante, a partir de este miércoles 1 hasta el viernes de octubre este centro asistencial solo estarán atendiendo casos de emergencia que sean de hospitalización, así como servicios de apoyo.

Hasta el próximo lunes 6 de octubre el Hospital Escuela reanudará sus actividades en horario habitual.

En cuanto al banco de sangre, los donantes podrán asistir este miércoles y jueves desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. El día viernes no se atenderá, mientras que el sábado los donantes de sangre serán recibidos a partir de las 06:00 a.m.

Los centros de salud que brindarán atención en la Semana Morazánica

Horarios en el IHSS en Semana Morazánica

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) también informó sobre sus horarios durante el Feriado Morazánico.

A partir de este miércoles hasta el viernes solo se atenderán emergencias, pacientes renales que deben acudir a hemodiálisis y servicios subrogados a nivel nacional.

La clínica periférica ubicada en Barrio Abajo de la capital brindará atención el sábado 4 y domingo 5 en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

El resto de servicios de salud y administrativos en todos los centros del IHSS se reanudarán el lunes 6 de octubre.

