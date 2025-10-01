Horarios de atención en el Hospital Escuela durante Semana Morazánica 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela anunció los horarios de atención que tendrá durante la Semana Morazánica de 2025 y cuáles son los servicios que estarán disponibles durante estas fechas de feriado.
El lunes 29 y martes 30 de septiembre el centro hospitalario estuvo operando con normalidad, brindando atención en consulta externa, admisión y otros servicios de salud.
No obstante, a partir de este miércoles 1 hasta el viernes de octubre este centro asistencial solo estarán atendiendo casos de emergencia que sean de hospitalización, así como servicios de apoyo.
Hasta el próximo lunes 6 de octubre el Hospital Escuela reanudará sus actividades en horario habitual.
En cuanto al banco de sangre, los donantes podrán asistir este miércoles y jueves desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. El día viernes no se atenderá, mientras que el sábado los donantes de sangre serán recibidos a partir de las 06:00 a.m.
Horarios en el IHSS en Semana Morazánica
El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) también informó sobre sus horarios durante el Feriado Morazánico.
A partir de este miércoles hasta el viernes solo se atenderán emergencias, pacientes renales que deben acudir a hemodiálisis y servicios subrogados a nivel nacional.
La clínica periférica ubicada en Barrio Abajo de la capital brindará atención el sábado 4 y domingo 5 en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
El resto de servicios de salud y administrativos en todos los centros del IHSS se reanudarán el lunes 6 de octubre.