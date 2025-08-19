CSJ designa cortes de apelaciones para procesos contra altos funcionarios

Tegucigalpa, Honduras.- El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en sesión realizada este miércoles y por unanimidad de votos, designó las Cortes de Apelaciones que conocerán los procesos penales instruidos contra altos funcionarios del Estado. La medida busca garantizar el debido proceso y la celeridad en las causas judiciales.

En el caso de exfuncionarios de Casa Presidencial, acusados de asignar contratos de publicidad a supuestas empresas de fachada, la Corte de Apelaciones estará integrada por la magistrada Rubenia Galeano y los magistrados permanentes Felipe Speer y Marvin Espinal.

Para el proceso seguido contra el exalcalde del Distrito Central, Nasry Juan Asfura, Nilvia Castillo y otros implicados, la integración recayó en las magistradas Anny Belinda Ochoa y Odalis Aleida Nájera, así como en el magistrado Roy Pineda Castro.