CSJ designa cortes de apelaciones para procesos contra altos funcionarios

Las cortes designadas conocerán los recursos de apelación que las partes procesales interpongan luego de las resoluciones dictadas en las audiencias iniciales

  • 19 de agosto de 2025 a las 21:02
El pleno de magistrados designaron las cortes para garantizar el debido proceso y la celeridad en las causas judiciales.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en sesión realizada este miércoles y por unanimidad de votos, designó las Cortes de Apelaciones que conocerán los procesos penales instruidos contra altos funcionarios del Estado. La medida busca garantizar el debido proceso y la celeridad en las causas judiciales.

En el caso de exfuncionarios de Casa Presidencial, acusados de asignar contratos de publicidad a supuestas empresas de fachada, la Corte de Apelaciones estará integrada por la magistrada Rubenia Galeano y los magistrados permanentes Felipe Speer y Marvin Espinal.

Para el proceso seguido contra el exalcalde del Distrito Central, Nasry Juan Asfura, Nilvia Castillo y otros implicados, la integración recayó en las magistradas Anny Belinda Ochoa y Odalis Aleida Nájera, así como en el magistrado Roy Pineda Castro.

En la causa que involucra a la diputada Gladys Aurora López, la Corte designada estará conformada por el magistrado Wagner Vallecillo y las magistradas Isbela Bustillo y Aida Patricia Martínez.

Para el expediente contra exfuncionarios del Fondo Vial, adscrito a la extinta Secretaría de Obras Públicas y Vivienda (Soptravi), se nombró a los magistrados Walter Miranda, Felipe Speer y a la magistrada Francisca Villela.

En el caso que involucra a exfuncionarios de la Procuraduría General de la República, del desaparecido Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y al diputado Nelson Márquez, fueron designados la magistrada Gaudy Bustillo y los magistrados Milton Jiménez Puerto y Ricardo Pineda.

Finalmente, en el proceso contra la diputada Ariana Melissa Banegas, la Corte de Apelaciones estará conformada por los magistrados Luis Fernando Padilla y Nelson Mairena, junto a la magistrada Sonia Marlina Dubón.

Las cortes designadas conocerán los recursos de apelación que las partes procesales interpongan luego de las resoluciones dictadas en las audiencias iniciales por los jueces de letras designados.

