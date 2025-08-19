ATIC secuestra expediente del presidente de Sitrainfop tras denuncia del director

Tegucigalpa, Honduras.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) secuestró este martes el expediente del presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop), Antolino Díaz. La acción surge luego de la denuncia que interpusiera en su contra el director del Instituto, Carlos Suazo, por la supuesta comisión de los delitos de falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito. Los agentes del Ministerio Público llegaron a la oficina de Recursos Humanos de Infop para llevarse el expediente laboral de Díaz, esto como parte de las investigaciones tras la denuncia.

"Elementos de la ATIC se hicieron presentes a la institución por la demanda que pusimos ante el MP, donde acusamos a Antolino Díaz de enriquecimiento ilícito, porque lo beneficiaron con una demanda que no tenía los soportes para desarrollarse", dijo Suazo. De acuerdo al funcionario, Díaz se benefició del arancel de ingeniero agrónomo sin serlo, pues no tiene el título de ingeniero y tampoco es egresado de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), aseguró. "Él (Antolino Díaz) ganó una demanda exigiendo el arancel de ingeniero. Nosotros hemos buscado la información, pedimos información a la Universidad donde nos mencionaron que él había terminado sus clases, pero que no terminó todo el ciclo, o sea, que a estas alturas Antolino no tiene un título que acredite que él es ingeniero y él está cobrando un arancel de ingeniero", aseveró el denunciante. Díaz se defendió que el arancel que habla el director es del profesional de Ciencias Agrícolas, que comprende el nivel medio, superior, maestría y doctorado. "Yo nunca he andado llenando documentos como ingeniero agrónomo, ese es un discurso que ha generado Carlos. Estamos siendo atacados, y nosotros hemos presentado denuncias al MP y ni tan siquiera han asignado fiscal, mientras ellos presentan una denuncia hace algunos días y ya fue la ATIC", indicó. Horas antes de la llegada de la ATIC al Instituto, varios de los empleados, denunciaron que el director les negó la entrada a las oficinas del sindicato.

Al llegar a las instalaciones la puerta se encontraba con candado y con un rótulo que decía: "cerrado hasta que venga la ATIC. Derecho a la afiliación y ser parte del sindicato. Convenio 87 y 98 de la OIT".

"Vemos con tristeza la parcialidad de la justicia hondureña; en la mañana nos encontramos con la sorpresa que las puertas del sindicato estaban cerradas, con la intención que no pudiéramos realizar nuestras funciones laborales y actividades sindicales", dijo el presidente de Sitrainfop de la seccional uno, César Galo. Los empleados indicaron que se trata de una persecución política y aseguran que las autoridades del instituto buscan poner a su gente al frente del sindicato. Las acusaciones de parte del sindicato fueron negadas por el director.

Crisis

El Infop atraviesa por una crisis de poder desde hace algunos meses lo que ha llevado a una pelea interna entre el presidente del Sitrainfop y el director de la institución.