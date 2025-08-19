Exfiscal Francia Sofía Medina, acusada por más de 42 delitos ¿Cómo va su caso?

El Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, a través de la Sala V, finalmente admitió y definirá la situación jurídica de Francia Sofía Martínez Medina, la exfiscal contra el crimen organizado involucrada en ilícitos penales contra la administración pública.
El caso de la exfiscal pasó previamente por varios juzgados hasta recaer en la actual sala que será la encargada de llevar el proceso en el que se le imputan al menos 42 delitos.
Francia Sofía está acusada por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción u ocultación de documentos en custodia, uso de información privilegiada y además 41 delitos de falsificación de documentos públicos.
Precisamente, la exfiscal se daba una vida de lujos que quedó registrada en sus redes sociales, como usufructo de sus presuntos actos ilícitos.
Por este mismo caso, la Sala V del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula determinó que se requiera en legal y debida forma tanto a los agentes fiscales como al defensor de la imputada, involucrados en el mismo proceso.
El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Sala V, admitió el caso y programó para el 27 de agosto la audiencia preparatoria, donde se definirá su situación jurídica.
Dado que la prisión preventiva de Francia Sofía está por vencer (30 de noviembre), el Tribunal programó la Audiencia Preparatoria para las 09:00 de la mañana del miércoles 27 de agosto a fin de evitar que recobre su libertad.
En esa audiencia se busca que las partes procesales presentan los incidentes sobre las excepciones, nulidades o recusaciones. Si desisten, inmediatamente se desarrollará la Audiencia de Proposición de Pruebas.
El expediente, lo conoció en principio el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que decretó el Auto de Apertura a Juicio Oral y Público.
Posteriormente, se remitió al Tribunal de Sentencia en esa materia especial, que a través de la Sala II declinó seguir con las presentes diligencias, ya que primeramente los Jueces de la Sala I se habían pronunciado, declinado seguir conociendo de la causa, al considerar que el delito de lavado de activos, se deriva del de enriquecimiento ilícito.
Este próximo 27 de agosto se conocerá que procede contra la exfiscal acusada de múltiples delitos relacionados con corrupción y abuso de funciones públicas.