Exfiscal Francia Sofía Medina, acusada por más de 42 delitos ¿Cómo va su caso?

Posteriormente, se remitió al Tribunal de Sentencia en esa materia especial, que a través de la Sala II declinó seguir con las presentes diligencias, ya que primeramente los Jueces de la Sala I se habían pronunciado, declinado seguir conociendo de la causa, al considerar que el delito de lavado de activos, se deriva del de enriquecimiento ilícito.