Comité Pro Vida felicita a Zambrano por estar a favor de la vida y la familia en el CN

Tegucigalpa, Honduras.- El Comité Pro Vida de Honduras expresó su agradecimiento y felicitación al presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, por su defensa de la vida humana y de la familia manifestada públicamente durante la instalación de la primera legislatura del Poder Legislativo.

Mediante un mensaje dirigido al titular del Congreso, la organización destacó que la postura asumida por Zambrano "honra al Congreso Nacional" y reafirma el compromiso histórico de Honduras con la protección de la vida.

El Comité señaló que “en un contexto internacional donde se pretende presentar el aborto como un supuesto derecho humano, su declaración pública destaca por su claridad y valentía, enviando un mensaje inequívoco al país y al mundo: en Honduras, la vida humana es inviolable y merece protección desde su inicio, tal como lo reconoce nuestra Constitución”.