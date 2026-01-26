Comité Pro Vida felicita a Zambrano por estar a favor de la vida y la familia en el CN

Tegucigalpa, Honduras.- El Comité Pro Vida de Honduras expresó su agradecimiento y felicitación al presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, por su defensa de la vida humana y de la familia manifestada públicamente durante la instalación de la primera legislatura del Poder Legislativo.
Mediante un mensaje dirigido al titular del Congreso, la organización destacó que la postura asumida por Zambrano "honra al Congreso Nacional" y reafirma el compromiso histórico de Honduras con la protección de la vida.
El Comité señaló que “en un contexto internacional donde se pretende presentar el aborto como un supuesto derecho humano, su declaración pública destaca por su claridad y valentía, enviando un mensaje inequívoco al país y al mundo: en Honduras, la vida humana es inviolable y merece protección desde su inicio, tal como lo reconoce nuestra Constitución”.
Asimismo, la organización agradeció el compromiso de Zambrano de “blindar” el derecho a la vida y de representar la voz de quienes no pueden defenderse, asegurando que este posicionamiento fortalece el Estado de derecho y brinda esperanza a sectores que defienden la dignidad humana.
Las felicitaciones de la organización surgen luego de que Zambrano afirmara públicamente estar a favor de la vida, en contra del aborto y a favor de la familia.
“Hoy en Honduras se va a impulsar el mensaje que enviamos desde el Congreso Nacional (CN), que es un Congreso pro vida y pro familia", aseguró Zambrano el pasado domingo, en la inauguración del legislativo.
En ese discurso, Zambrano sostuvo que el CN impulsará una agenda pro vida y pro familia, y aseguró que durante los próximos cuatro años el Legislativo estará blindado contra iniciativas relacionadas con la ideología de género u otras propuestas que, a su criterio, atenten contra la vida y la familia.