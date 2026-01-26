  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Tomás Zambrano ordena no pagar a diputados ausentes en sesión del CN

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, instruyó a Pagaduría no pagar el día a los diputados que no asistan a sesión, ni propietarios ni suplentes.

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 11:09
El Heraldo Videos