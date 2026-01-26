Primera Legislatura
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Congreso abre legislatura con oleada de decretos
Rodiney Cerrato
seguir +
Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 08:32
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Congreso abre legislatura con oleada de decretos
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Alcalde Donal Amahel Solórzano promete erradicar la corrupción en El Paraíso
Juan Flores
Videos Honduras
Mejoras en educación, salud y empleo, promete el nuevo presidente del Congreso Nacional
Agencia EFE
Videos Honduras
Jorge Cálix y Erick Alvarado impulsan Ley de Empleo a Tiempo Parcial
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Eder Mejía impulsa proyecto para autorizar venta del avión presidencial
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Ambiente de fiesta y expectativa en el Gimnasio Municipal por la toma de posesión de Roberto Contreras
Lisseth García
Videos Honduras
Roberto Contreras asumirá nuevo mandato en la Alcaldía de San Pedro Sula
Lisseth García
Videos Honduras
Conoce por qué el 25 de enero se celebra el Día de la Mujer en Honduras
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Toma de posesión de Abraham Kafati Díaz marca un hecho histórico en Danlí
Juan Flores
Videos Honduras
Mauricio Oliva: “Es una satisfacción personal que un amigo como Tomás haya alcanzado la presidencia”
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Congreso Nacional iza nuevamente la Bandera Nacional en azul oscuro
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Gabriela Castellanos: “El Ministerio Público no actúa donde debería”
Lesly Chambasis