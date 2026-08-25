Casos de tos ferina suben a 237 y las muertes se mantienen en 17

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de tos ferina en el país subieron a 237; mientras los decesos se mantienen en 17 fallecidos, según dieron a conocer las autoridades del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Odalys García, jefa del PAI, explicó que algunos bebés han presentado cuadros graves y han requerido atención en unidades de cuidados intensivos. Afortunadamente, la funcionaria aseguró que los pacientes que recientemente estuvieron en esta condición ya se encuentran fuera de peligro.

Los últimos casos graves que se reportaron corresponden a pacientes procedentes del Distrito Central, quienes permanecieron hospitalizados en el Hospital Escuela, específicamente en el área materno-infantil. García confirmó que las autoridades sanitarias no han registrado nuevas defunciones por tosferina en los últimos días, por lo que la cifra de fallecidos se mantiene en 17. García manifestó que los casos de tos ferina continúan diagnosticándose diariamente, por lo que insistió en la importancia de mantener las medidas de prevención y, principalmente, completar los esquemas de vacunación. Uno de los principales llamados está dirigido a las embarazadas, quienes deben acudir a los establecimientos de salud para recibir la vacuna Tdap durante el último trimestre de gestación. De acuerdo a los expertos, la vacunación de las embarazadas permite generar protección en los recién nacidos durante sus primeros meses de vida, una etapa en la que son especialmente vulnerables a desarrollar complicaciones por esta enfermedad.