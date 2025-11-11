Casos sospechosos de dengue en Honduras van en aumento, según reportes de la OPS

Tegucigalpa, Honduras.-En las últimas semanas, los casos de dengue muestran una tendencia al alza, debido a las lluvias que han caído en el territorio hondureño. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hasta la semana epidemiológica 43 (del 19 al 25 de octubre) el país acumulaba 14,505 casos sospechosos de dengue. Del todos los casos, la Secretaría de Salud (Sesal) confirmó 321 de la enfermedad provocada por el mosquito transmisor Aedes Aegypti; de esos casos, 192 son dengue grave.

Los datos estadísticos de la OPS indican que en las últimas semanas se reporta un incremento de casos de dengue, para la semana 40 se reportaron 151 casos. Para la siguiente semana surgieron 244 nuevos casos, mientras que para a semana epidemiológica 42 se registraron 285 nuevos casos sospechosos. En esa semana la OPS reportó una muerte más por la enfermedad, subiendo la cifra este año a cinco personas fallecidas por dengue; sin embargo, las autoridades de la Sesal no han confirmado la información.

Durante la última semana la OPS registró los datos (la semana 43) hubo 332 nuevos casos, lo que refiere que los casos están en aumento. Aunque el dengue es una enfermedad que afecta personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, son los menores los más vulnerables, indican los médicos. Expertos indicaron que las lluvias que han caído en el territorio se acumulan en llantas, botellas y otros materiales, aumentando la proliferación del mosquito.