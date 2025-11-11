Organizaciones piden a los candidatos presidenciales asumir compromisos con la niñez hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- Diversas organizaciones de sociedad civil comprometidas con la promoción y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia en Honduras, instaron a los candidatos presidenciales a sumir un compromiso público con la protección, el desarrollo y la participación de la niñez.

Mediante un comunicado, las organizaciones representadas por la Red Coiproden hicieron el llamado a los presidenciables a crear políticas públicas sostenibles priorizando diferentes áreas.

Proponen garantizar una educación gratuita, equitativa y de calidad para todas las niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo la infraestructura escolar, la formación docente y la conectividad digital.