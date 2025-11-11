  1. Inicio
  2. · Honduras

Organizaciones piden a los candidatos presidenciales asumir compromisos con la niñez hondureña

Las organizaciones defensoras de la niñez instaron a los presidenciables a garantizar acceso a la salud, educación, protección a la niñez

  • 11 de noviembre de 2025 a las 14:26
Organizaciones piden a los candidatos presidenciales asumir compromisos con la niñez hondureña

Los candidatos deben priorizar temas como el acceso a la educación y la salud; la protección de los menores y garantizar oportunidades a los jóvenes.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Diversas organizaciones de sociedad civil comprometidas con la promoción y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia en Honduras, instaron a los candidatos presidenciales a sumir un compromiso público con la protección, el desarrollo y la participación de la niñez.

Mediante un comunicado, las organizaciones representadas por la Red Coiproden hicieron el llamado a los presidenciables a crear políticas públicas sostenibles priorizando diferentes áreas.

Proponen garantizar una educación gratuita, equitativa y de calidad para todas las niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo la infraestructura escolar, la formación docente y la conectividad digital.

Uno de cada diez niños crea vínculos sentimentales con extraños en línea

En el área de la salud, instan a asegurar los servicios sanitarios accesibles, enfocados en la prevención y la cobertura; mediante el aumento a la inversión en salud mental, nutrición infantil, salud sexual y reproductiva, y atención materno-infantil.

En temas de seguridad señalan implementar programas integrales de prevención, atención y rehabilitación, fortaleciendo las instituciones de protección, justicia y seguridad, y garantizando entornos seguros en hogares, comunidades y escuelas.

Así mismo, fortalecer los mecanismos nacionales, binacionales y regionales de atención a la niñez migrante y retornada, garantizando su reintegración educativa, social y familiar.

Más de 300 niños hondureños han sido deportados este 2025 e ingresados al Senaf

Las organizaciones piden el fortalecimiento de los sistemas de protección y participación necesarios para liderar la política nacional de niñez.

Recomiendan, además, fomentar políticas de formación técnica, innovación, emprendimiento y empleo digno. "Los jóvenes deben tener oportunidades reales para construir su proyecto de vida en Honduras, sin verse obligados a emigrar", establece el pronunciamiento.

Instaron a garantizar los recursos públicos destinados a la niñez y juventud, y que se administren con transparencia y rendición de cuentas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias