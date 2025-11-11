Organizaciones piden a los candidatos presidenciales asumir compromisos con la niñez hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- Diversas organizaciones de sociedad civil comprometidas con la promoción y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia en Honduras, instaron a los candidatos presidenciales a sumir un compromiso público con la protección, el desarrollo y la participación de la niñez.
Mediante un comunicado, las organizaciones representadas por la Red Coiproden hicieron el llamado a los presidenciables a crear políticas públicas sostenibles priorizando diferentes áreas.
Proponen garantizar una educación gratuita, equitativa y de calidad para todas las niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo la infraestructura escolar, la formación docente y la conectividad digital.
En el área de la salud, instan a asegurar los servicios sanitarios accesibles, enfocados en la prevención y la cobertura; mediante el aumento a la inversión en salud mental, nutrición infantil, salud sexual y reproductiva, y atención materno-infantil.
En temas de seguridad señalan implementar programas integrales de prevención, atención y rehabilitación, fortaleciendo las instituciones de protección, justicia y seguridad, y garantizando entornos seguros en hogares, comunidades y escuelas.
Así mismo, fortalecer los mecanismos nacionales, binacionales y regionales de atención a la niñez migrante y retornada, garantizando su reintegración educativa, social y familiar.
Las organizaciones piden el fortalecimiento de los sistemas de protección y participación necesarios para liderar la política nacional de niñez.
Recomiendan, además, fomentar políticas de formación técnica, innovación, emprendimiento y empleo digno. "Los jóvenes deben tener oportunidades reales para construir su proyecto de vida en Honduras, sin verse obligados a emigrar", establece el pronunciamiento.
Instaron a garantizar los recursos públicos destinados a la niñez y juventud, y que se administren con transparencia y rendición de cuentas.