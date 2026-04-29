Carlos Umaña critica retiro de retrato de Luis Redondo y lo califica como “venganza”

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal (PL), Carlos Umaña, cuestionó la decisión del Congreso Nacional (CN) de retirar el retrato del expresidente del Legislativo, Luis Redondo, y calificó la acción como un acto de “venganza”. El congresista aseguró que la sesión legislativa del lunes 27 de abril le generó “pena”, al considerar que la moción aprobada no responde a criterios institucionales, sino a motivaciones políticas. “Realmente me dio mucha pena la sesión de ayer, yo fui de los diputados que más daño le causó el señor Luis Redondo, pero no puedo obrar con venganza ni con mal sentimiento”, expresó el parlamentario por el departamento de Cortés.

Umaña también criticó el argumento detrás de la decisión y señaló que no acompañó la votación para retirar la imagen del exfuncionario del Salón de Retratos del Legislativo. “La venganza que están utilizando los compañeros congresistas da vergüenza y pena. No levanté mi mano, estaba totalmente en contra de eliminar una foto que realmente es histórico”, afirmó. El legislador agregó que en ese espacio permanecen figuras que, a su juicio, causaron más daño a la institucionalidad del país que el propio Redondo. “En el Salón de Retratos que he estado incontables veces, hay gente que le hizo más daño que el ingeniero Redondo a la democracia hondureña y están ahí”, señaló.