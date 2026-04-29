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Sergio Castellanos afirma que “hay delitos peores” que los de Luis Redondo en el Congreso

El diputado Sergio Castellanos afirmó en el Congreso Nacional de Honduras que existen “delitos peores” que los atribuidos a Luis Redondo.

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 12:06
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