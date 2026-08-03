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Simpatizantes esperan la llegada de Juan Orlando Hernández a la CSJ

Simpatizantes del Partido Nacional se concentran frente a la Corte Suprema de Justicia para acompañar al expresidente Juan Orlando Hernández antes de su comparecencia judicial por el caso Pandora II.

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 11:20
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