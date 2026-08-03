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Amplio dispositivo de seguridad rodea la CSJ por comparecencia de Juan Orlando Hernández

Simpatizantes del Partido Nacional se concentran en la Corte Suprema de Justicia para respaldar al expresidente Juan Orlando Hernández, quien comparecerá a la audiencia de declaración de imputado por el caso Pandora II.

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 11:20
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