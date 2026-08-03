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Captan a conductor de bus a exceso de velocidad en Honduras

Un conductor de bus, sin importarle el clamor de los usuarios, fue captado conduciendo a alta velocidad y con total imprudencia

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 14:51
El Heraldo Videos