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Remberto Zavala arremete contra Luis Redondo en debate del Congreso

El diputado por el departamento de Atlántida, Remberto Zavala, arremetió contra Luis Redondo durante un debate en el Congreso Nacional de Honduras, generando discusión en el hemiciclo legislativo.

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 12:06
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