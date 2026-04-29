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Francis Cabrera sugirió colocar el cuadro de Jorge Cálix al remover el de Luis Redondo

Francis Cabrera, secretario del Congreso Nacional de Honduras, sugirió colocar el cuadro de Jorge Cálix en el espacio donde fue retirado el de Luis Redondo.

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 11:49
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