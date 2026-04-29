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Retrato de Luis Redondo permanece en el Congreso pese a moción

A pesar de la moción de retirar el retrato de Luis Redondo de la Sala de Retratos del Congreso Nacional, la figura del exdiputado sigue en este espacio.

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 13:57
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