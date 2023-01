Cabildeos para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia seguirán este fin de semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego que Libertad y Refundación (Libre) no obtuviera el apoyo de las demás bancadas en el Congreso Nacional (CN) para elegir a los nuevos magistrados mediante la lista de 15 notarios que presentaron la noche del jueves, las fuerzas políticas han pactado reuniones este fin de semana.

El jefe de bancada de los nacionalistas, Tomás Zambrano, agregó a sus condiciones que diputados deben ir en una misma vía que sus líderes de partido, algo que es muy complicado, sobre todo en el Partido Salvador de Honduras (PSH).

+¿Qué propuestas lanzan las bancadas para completar la lista de 15 magistrados de la CSJ?

“Cuando se tengan los consensos, las bancadas deben ser respaldadas por sus autoridades partidarias. Partido Nacional no acompañará uno del PSH que no sea apoyado por la bancada, no solo que Redondo lo elija, entonces que lo respalde la autoridad partidaria que es Salvador Nasralla”, advirtió.

Acerca de la nómina de 15 que no fue apoyada, Zambrano reafirmó que “no fueron nombres consensuados con las bancadas, Libre solo incorporó dos de los que nosotros apoyamos”.