Bancada nacionalista retira votos para legalizar presidencia de Luis Redondo en el CN

“Puedo confirmar que de parte del CNA me ha enviado notas como presidente del Congreso Nacional. Yo creo que las posiciones personales son una cosa y las institucionales son otras”, dijo Redondo.

Asimismo, aseguró que quienes no reconocen legalmente la directiva del CN son diputados del Partido Nacional, pero en privado sí lo llaman “presidente”.

+Falta de ratificación de la directiva del CN desataría una crisis constitucional

“Si usted ve, los que no reconocen la junta directiva son los de Partido Nacional, gente que a mí me manda notas, que me buscan en mi oficina y me dicen presidente en el despacho”, mencionó.