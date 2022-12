“El Señor me ha dicho que Mel Zelaya podría morir, hasta alguien de su familia”: delicada profecía de Roy Santos

”El Señor me ha dicho, que si el Exp. Zelaya insiste en dividir la nación y hacer una constituyente en el país, podría morir - porque no es parte del plan de Dios para transformar Honduras; y, porque el mundo espiritual que lo rodea es muy débil con espíritus traicioneros”, advirtió el polémico evangélico.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- ́El Señor me ha dicho que “ Mel” Zelaya podría morir´, aseguró el pastor Roy Santos en una delicada profecía en la que certificó que es un aviso de Dios .

“Así como cuando Dios me dijo que al expresidente Juan Orlando Hernández le permitía un segundo gobierno, pero no más, porque si intentaba un tercer mandato podía morir; el señor también me dijo que si el expresidente Manuel Zelaya intenta una Constituyente y va más allá para dividir al país, hasta puede morir”, remarcó Santos, pero esta vez en una radio local.

Sin embargo, el pasado mes de julio del corriente año Zelaya indicó que no hay un ambiente, condiciones, ni consensos para instalar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en el país.