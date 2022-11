El mensaje de Roy Santos a JOH: “Enfrenta una batalla que tiene propósito divino”

De igual forma, expuso un presagio sobre la situación que enfrenta Hernández en Estados Unidos pocos días después de haber sido extraditado. “El Señor me mostró que en EEUU se armaba un plan en contra de él y de su familia, y se lo di a conocer. Es por eso que no lo ignoraba. Hoy, que veo lo que le está pasando, confirma lo que el Señor me mostró. Es por lo que tengo la certeza que es una trama de persecución y venganza; y que el Señor lo ha permitido para un siguiente sacudimiento a Honduras en toda esfera, que alcanzará poderosos”, reveló.

En la víspera de la audiencia de Hernández, su defensa publicó un audio en el que destacó cómo el exmandatario pasó de ser un aliado a un enemigo más de Estados Unidos.

Su abogado Raymond Colon apeló a la inocencia de Hernández y a los conflictos singulares entre el Comando Sur de EE UU y la DEA, además de la estrategia de los norteamericanos para encubrir beneficios, para que el hondureño sea castigado y convertirse en un enemigo de esa nación.

”El comando sur no siempre estaba de acuerdo con las tácticas de la DEA. Tenían diferentes escrúpulos y principios que la DEA no tenía: básicamente lo que han hecho es elegir que Juan Orlando es la persona a la que pueden castigar por tener una agenda que aunque apoyaban a los norteamericanos (él) no hizo todo lo que ellos pedían porque querían que él fuera una marioneta y Juan Orlando no es así”, afirmó el defensor.

“Se tiene que reconocer que los norteamericanos si quieren usar a alguien para sacrificar, lo van a hacer. El hecho que ha habido derrotas en la guerra con el narcotráfico en Honduras, tiene que ver con que los norteamericanos no le han dado fuerte a la guerra interna y hay muchos que se han beneficiado en Estados Unidos y tiene que usar a alguien como Juan Orlando para castigarlo”, sostuvo.

De igual forma, mención que las medidas que Hernández tomó en Honduras “va a impactar en varios individuos de Estados Unidos, que se estaban beneficiando de ese dinero que estaba entrando y saliendo y es una razón de por qué han usado esa política de condenar a Juan Orlando”.