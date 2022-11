“Por la situación difícil que estamos viviendo”: la petición de Ana García previo a audiencia de JOH

En víspera de la audiencia del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, donde conocerá las fechas de sus próximas audiencias en el juicio en el que se le vincula con el narcotráfico, su defensa sacó a relieve este martes el por qué el exmandatario pasó de ser aliado a un enemigo más de Estados Unidos.

El abogado Raymond Colon, defensor del expresidente, apeló a la inocencia de Hernández y a los conflictos singulares entre el Comando Sur de EE UU y la DEA, además de la estrategia de los norteamericanos para encubrir beneficios, para que el hondureño sea castigado y convertirse en un enemigo de esa nación.

“El comando sur no siempre estaba de acuerdo con las tácticas de la DEA. Tenían diferentes escrúpulos y principios que la DEA no tenía: básicamente lo que han hecho es elegir que Juan Orlando es la persona a la que pueden castigar por tener una agenda que aunque apoyaban a los norteamericanos (él) no hizo todo lo que ellos pedían porque querían que él fuera una marioneta y Juan Orlando no es así”, analizó Raymond Colon.



Se tiene que reconocer que los norteamericanos si quieren usar a alguien para sacrificar, lo van a hacer. El hecho que ha habido derrotas en la guerra con el narcotráfico en Honduras, tiene que ver con que los norteamericanos no le han dado fuerte a la guerra interna y hay muchos que se han beneficiado en Estados Unidos y tiene que usar a alguien como Juan Orlando para castigarlo”, acusó.

Asimismo, el abogado fue más drástico en sus deducciones, pero sin desvelar los beneficiados que él señala.

Hernández, acusado por los hondureños por una mala gestión presidencial en Honduras, (2014-2022), fue extraditado el 13 de abril del corriente año a Estados Unidos para responder a una acusación de la Fiscalía de Nueva York por delitos relacionados con el tráfico de drogas y uso de armas prohibidas.