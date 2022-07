Juez Kevin Castel autoriza clasificar información del caso del expresidente Hernández hasta noviembre

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El juez Kevin Castel concedió a la Fiscalía de Estados Unidos la petición de mantener las pruebas clasificadas en el caso de narcotráfico en contra del expresidente Juan Orlando Hernández y autorizó que permanezcan de esta forma hasta el 14 de noviembre, fecha en que se realizará su próxima audiencia.

Con la decisión del juez, ni él ni la defensa del exmandatario hondureño conocerá la información recolectada por la Fiscalía hasta el día que se realice la audiencia

La carta enviada a Castel dice: “El Gobierno escribe respetuosamente, de conformidad con la orden oral del Tribunal del 10 de mayo de 2022, para proporcionar una actualización sobre el estado de cualquier práctica clasificada de descubrimiento y moción en este caso. Ver Dkt. 432.”

Añade: “En consulta con los componentes relevantes del Gobierno de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia, el Gobierno cree que estará en condiciones de presentar una moción de conformidad con la Sección 4 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (“CIPA”) antes del 14 de noviembre de 2022. en consecuencia: El gobierno solicita una fecha límite para el 14 de noviembre de 2022./ El Ovenunent también ha estado ayudando en la coordinación de la solicitud de autorización de la defensa para revisar materiales clasificados”.

“Si el Tribunal tiene alguna pregunta sobre el alcance anticipado o el contenido de la moción de la Sección 4 del Gobierno de TBC, el dictamen está disponible a conveniencia del Comité para una cooperación ex parte de la Sección 2 de la CCPA”, finaliza diciendo la misiva.

Hace unos días, el abogado de Hernández, Raymond Colón, comentó que pedirán anular el caso o retirar los cargos contra el expresidente argumentando que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) tiene supuestas prueba clasificadas.

Según Colón si la CIA no presenta la pruebas que mantienen clasificada “el juez va a tener que anular el caso porque si no nos dan esas pruebas no podemos formar una defensa profunda. Están negando el debido proceso”.

De seguir este escenario, “en diciembre ya se verían los resultados”, dijo el abogado.