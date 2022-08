Falta de ratificación de la directiva del CN desataría una crisis constitucional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La renuencia para la ratificación de la junta directiva de parte del titular del Congreso Nacional, Luis Redondo y los diputados oficialistas del partido Libertad y Refundación (Libre), desataría una grave crisis constitucional en el país.

Esta es una de las advertencias que hacen algunos estudiosos de la Constitución de la República a las puertas de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los expertos coinciden que si la elección de la CSJ se realiza sin la ratificación de la directiva de la CN, este proceso estaría marcado con vicios de nulidad.

El abogado constitucionalista Oliver Erazo expresó que “la crisis es inminente en el tema de la ratificación de la junta directiva, se han pronunciado varios entes internacionales y varios abogados del país, ¿qué cuesta ratificarla? La gran pregunta es si hay los elementos, ¿por qué no lo hacen?, ¿cuál es el juego oculto?”.

Agregó que “yo siempre he sostenido mi tesis que es que una vez que esté electa la CSJ y no sea como a ellos les guste entonces van a tratar de impugnar ese proceso diciendo que la directiva no podía convocar porque no tenía legalidad formal”.

De su lado, el constitucionalista Juan Carlos Barrientos señaló que “la ilegalidad de la junta directiva transmite ilegalidad a todos los actos que realicen, todos esos decretos que han aprobado a mi parecer son nulos, todos los actos en los que ellos participan no tengan legalidad”. Afirmó que “pareciera que quieren tener eso así para el día de mañana crear una crisis constitucional, que nos llevará inminentemente a una constituyente”.

Al llamado de ratificación de la junta se han sumado las bancadas del Partido Nacional y un ala del Partido Liberal. Pero, en Libre consideran que Redondo ostenta el cargo de forma legal.

El diputado Redondo fue juramentado en su cargo por el diputado de Libre, Rasel Tomé, en enero pasado, generando una severa crisis política a lo interno de ese instituto político. Redondo apenas fue elegido por unos 40 diputados afines a él.

