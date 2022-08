Honduras: Delitos contra el honor deben salir del Código Penal y pasar a lo civil

“Me parece que esos delitos contra el honor deben salir del Código Penal, debe buscarse otras formas de poder sancionar aquellas conductas que se considere que rompen con la ética periodística, pero no se debe introducir en una ley de carácter penal, porque eso a la larga se convierte en una afrenta a la libertad de opinión y de prensa”, asevera Mario Díaz, coordinador de los Tribunales de Sentencia de Francisco Morazán.

Reyes señaló que lo recomendable sería que estos delitos se eliminen del Código Penal y pasen al ámbito civil, pero hace la salvedad de que al pasar a la parte civil las penas económicas no deben ser desproporcionadas.

1. En total son 18 artículos, pero seis los más directos: Las figuras delictivas de injurias y calumnias están establecidas en el capítulo III, sección I del Código Penal. Estas, según defensores de la libre expresión, no solo deben ser reformadas, sino que deben derogarse y pasarlas al ámbito civil.

2. No se trata de tener vía libre para ofender a quien quiera: El hecho de despenalizar los delitos contra el honor, y siendo que los periodistas son los más acusados por la comisión de los mismos, no es en el afán de que los comunicadores despotriquen contra terceros, sino el hecho de no pagar con cárcel.

3. El derecho a réplica es una forma de resarcir el daño: El honor de una persona no debería ser considerado como una criminalización, y en todo caso existen los métodos de derecho a réplica para poder resarcir la equivocación en la que haya incurrido el periodista y disculparse con el afectado.

