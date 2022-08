Luis Redondo: “Los que no reconocen la junta directiva son los del Partido Nacional”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante los múltiples ataques y cuestionamientos sobre la legalidad de la junta directiva del Congreso Nacional, el titular Luis Redondo explicó en una conferencia de prensa que los últimos comentarios que tratan de descalificar el actuar del legislativo, persiguen posiciones políticas de personas que lo reconocen como presidente en privado.

“La junta directiva del CN no es ilegal y los que buscan hacer ruido están en una posición política y equivocada”, enfatizó Luis Redondo.

Recientemente la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, afirmó que la junta directiva del Poder Legislativo, el actual procurador general y el subprocurador son ilegales.

En relación a esas declaraciones, Redondo consideró que la posición de la titular del CNA es personal y no algo institucional, además, reveló que la institución le enviaba cartas donde lo reconocía como presidente del Congreso Nacional.

“Puedo confirmar que de parte del CNA me ha enviado notas como presidente del Congreso Nacional. Yo creo que las posiciones personales son una cosa y las institucionales son otras”, dijo Redondo.

Asimismo, aseguró que quienes no reconocen legalmente la directiva del CN son diputados del Partido Nacional, pero en privado sí lo llaman “presidente”.

“Si usted ve, los que no reconocen la junta directiva son los de Partido Nacional, gente que a mi me manda notas, que me buscan en mi oficina y me dicen presidente en el despacho”, mencionó.

Por último, agregó que “no hay agenda para deslegitimizar el actuar de la junta directiva. Hemos aprobado leyes y son hechos que hablan por sí solos”.