Autoridades del Seguro Social anuncian la contratación de nueve subespecialistas

Tegucigalpa, Honduras.- El gerente del hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Henry Andino confirmó que se contrataron a los primeros subespecialistas para fortalecer la atención a los derechohabientes.
Tras la renuncia de algunos médicos por la falta de pago y las constantes queja de los afiliados, las autoridades procedieron a contratar los primeros nueve subespecialistas.
Aunque Andino negó que haya una "desbandada de médicos" en el Instituto, anunció la contratación del nuevo personal.
"A partir de esta semana comenzaron a laborar con nosotros nueve especialistas más que vienen a fortalecer la capacidad de respuesta que este hospital tiene y que mejorará la atención para niños y adultos", dijo.
Para el área pediátrica se contrató a cardiólogos y hematooncólogos; mientras que para la atención de los adultos se empleó a especialistas en neurocirugía vascular, neurología, entre otras.
Estos son los primeros subespecialistas de los 18 que pretende contratar el Seguro Social este año con el propósito de mejorar en las atenciones y reducir los tiempos de espera de los pacientes.
La contratación de los especialistas surge luego de las denuncias que hizo el presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social, Ricardo Rodas, en el que aseguró que son al menos una docena de sus compañeros han renunciado.
La renuncia, señaló Rodas, se debe a que al ser médicos por contrato el salario que reciben se retrasa hasta cuatro meses por lo que decidieron no continuar con la situación.
Entre los galenos que han renunciado están internistas, cirujanos plásticos, gastroenterólogos, neurocirujanos, cardiólogos entre otros, denunció el presidente de los médicos.
El impacto de la salida del grupo de doctores recae en los pacientes, pues cuando menos médicos significa una mayor demora en el diagnóstico, reprogramación de cirugías y citas, así como en la limitaciones en la atención especializada.