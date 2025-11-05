Hondureñas se movilizan en defensa de la democracia y respaldan a consejeras del CNE y TJE

​​​​​​Tegucigalpa, Honduras.- Con banderas azul y blanco y mensajes de civismo, decenas de mujeres hondureñas se congregaron este miércoles -5 de noviembre- frente al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para exigir el respeto a la democracia, la Constitución de la República y el proceso electoral del próximo 30 de noviembre. La movilización pacífica reunió a empresarias, productoras, académicas y lideresas comunitarias que demandaron elecciones libres, transparentes y seguras. “Sin elecciones no hay libertad”, fue una de las consignas más coreadas durante la jornada, que se desarrolló en un ambiente de unidad y compromiso ciudadano. En la manifestación expresaron su preocupación ante los intentos del oficialismo por poner en riesgo la celebración de las elecciones generales. Con pancartas y mensajes de esperanza, reafirmaron su deseo de un proceso electoral ordenado y confiable. “Honduras no se rinde, Honduras quiere votar”, repitieron.

Entre las participantes destacó la presencia de la designada presidencial María Antonieta Mejía, quien hizo un llamado a las mujeres hondureñas a no permitir que se vulneren los derechos democráticos. “Esta no es una lucha partidaria, es una lucha por la patria”, afirmó, exhortando a las Fuerzas Armadas a velar por el respeto al voto y la alternancia en el poder.